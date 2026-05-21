Газзаев предложил новый лимит в РПЛ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что в чемпионате России нужен лимит на иностранных тренеров.

«Сейчас опять говорят про легионеров. У нас говорят про лимит на легионеров среди игроков. А почему не сделать лимит на иностранных тренеров? Давайте сделаем такой лимит. Шварц везде и всe проиграл, а СМИ пишут, что он будет в «Динамо». Надо давать возможность своим молодым специалистам, иначе они не будут прогрессировать», – сказал Газзаев.