Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в турецкий клуб

Владимир Кузьмичeв, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем игрока.

«С «Ахматом» Рифат точно не будет продлевать контракт. Мы рассматриваем другие варианты», – сказал Кузьмичeв.

Агент отметил, что хавбек может перейти в турецкий клуб.

«К Рифату есть интерес. Мы разговариваем и с российскими клубами Премьер-лиги, и есть интерес из одного клуба Турции», – добавил Кузьмичeв.