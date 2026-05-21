Экс-игрок сборной России может перейти из РПЛ в турецкий клуб

Владимир Кузьмичeв, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем игрока.
«С «Ахматом» Рифат точно не будет продлевать контракт. Мы рассматриваем другие варианты», – сказал Кузьмичeв.
Агент отметил, что хавбек может перейти в турецкий клуб.
«К Рифату есть интерес. Мы разговариваем и с российскими клубами Премьер-лиги, и есть интерес из одного клуба Турции», – добавил Кузьмичeв.
- 29-летний Жемалетдинов в этом сезоне провел за «Ахмат» 16 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист.
- Хавбек провел 9 матчей за сборную России в 2021 году и забил 1 гол. Он играл за национальную команду на Евро-2020.
