  Мажич дал оценку пенальти в пользу «Зенита» в чемпионском матче с «Ростовом»

Мажич дал оценку пенальти в пользу «Зенита» в чемпионском матче с «Ростовом»

Сегодня, 00:12
32

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение арбитра Сергея Карасева назначить пенальти в ворота «Ростова» на 13-й минуте игры 30-го тура РПЛ против «Зенита».

  • Карасев дал пенальти за фол Алексея Миронова на Педро.
  • Александр Соболев реализовал 11-метровый – этот гол стал единственным в матче.
  • «Зенит» победил 1:0 и стал чемпионом.

«Я не понимаю действие Миронова – совершить нарушение правил, когда мяч находится в другой зоне. В штрафной площади он сделал акцентированное движение правой рукой в сторону Педро.

Было правильное вмешательство ВАР и приглашение Карасева к монитору. Это пограничный момент между желтой и красной карточкой.

Мы поговорили с Карасевым, могу согласиться с его решением дать пенальти и желтую карточку», – сказал Мажич.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Миронов Алексей Карасев Сергей Мажич Милорад
Комментарии (32)
Юбиляр
1779312316
На полиграф Миронова - пусть выложит правду-матку...
Ответить
vvv123
1779314283
Заплатили...
Ответить
Боцман59rus
1779325138
_ странно, что Ростов не нашел более обычного ине такого странного способа сдать матч, дали бы по ногам и делов то, а тут такие ухищерния, хоть бы глянули где мяч
Ответить
rash1959
1779335970
мажич христиан АНДЕРСЕН - современный мировой сказочник. его "оценки" потомки соберут в многотомники.
Ответить
Max-Min-vkontakte
1779337398
Мажич отмажет любого Карасёва 🫣
Ответить
Киран Коннор
1779339170
Мажич,мяч был вообще вне поля!Они что ,слепые?
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1779341346
Кухуяна надо отправлять не на полиграф а в тюрьму,там его дом
Ответить
Good_win_ФКСМ
1779347227
Комментарий удален пользователем
Ответить
alp
1779350762
вот именно. все очевидно. удар в лицо - это нарушение. удар в лицо в штрафной - это пендаль. москвичи бесятся не из-за этого. они бесятся что опять чемпионом стала не московская команда
Ответить
MaxRnD
1779351238
Эпизод на 100% отыгран, мяч по воздуху пересекает ленту поля, улетая на угловой, максимум все могут только провожать его глазами, и в этот момент прилетает Педро от Миронова. Пенальти ? Да, ладно! А почему тогда на Ланговиче, которому Нино в прыжке въехал локтем в челюсть, не поставили более явный пеналь в ворота Зенита ? Как-то оно всё в одну сторону получается, не ? https://www.youtube.com/watch?v=y-XSKfo9zfM На видео 4.25 прекрасно видно, что Карасёв находится лицом к игрокам и всё прекрасно видит. Ну и ? Защитники Педро, как оно ?
Ответить
