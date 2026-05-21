Мажич дал оценку пенальти в пользу «Зенита» в чемпионском матче с «Ростовом»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич поддержал решение арбитра Сергея Карасева назначить пенальти в ворота «Ростова» на 13-й минуте игры 30-го тура РПЛ против «Зенита».

Карасев дал пенальти за фол Алексея Миронова на Педро.

Александр Соболев реализовал 11-метровый – этот гол стал единственным в матче.

«Зенит» победил 1:0 и стал чемпионом.

«Я не понимаю действие Миронова – совершить нарушение правил, когда мяч находится в другой зоне. В штрафной площади он сделал акцентированное движение правой рукой в сторону Педро.

Было правильное вмешательство ВАР и приглашение Карасева к монитору. Это пограничный момент между желтой и красной карточкой.

Мы поговорили с Карасевым, могу согласиться с его решением дать пенальти и желтую карточку», – сказал Мажич.