Реакция «Ахмата» на новость об интересе «Спартака» к Садулаеву

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев пока не подтверждает интерес «Спартака» к полузащитнику Лечи Садулаеву.
«Неправда, что «Спартак» интересуется Садулаевым. В клуб по нему никто не обращался», – сказал Газзаев.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» намерен продать Лечи в «Спартак» за 10 миллионов евро.
- 26-летний Садулаев в этом сезоне провел за «Ахмат» 33 матча, отметился 2 голами и 3 ассистами.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро. Всю карьеру Лечи проводит в родном клубе.
- Срок контракта уроженца Центароя Садулаева с «Ахматом» рассчитан до середины 2028 года.
Источник: «Чемпионат»