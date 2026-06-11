Реакция «Ахмата» на новость об интересе «Спартака» к Садулаеву

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев пока не подтверждает интерес «Спартака» к полузащитнику Лечи Садулаеву.

«Неправда, что «Спартак» интересуется Садулаевым. В клуб по нему никто не обращался», – сказал Газзаев.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» намерен продать Лечи в «Спартак» за 10 миллионов евро.