«Спартак» не купит игрока сборной России

«Спартак» не рассматривает вингера «Ахмата» Лечи Садулаева в качестве трансферной цели на летнее окно.
У клуба есть кандидаты на усиление обоих флангов атаки, однако игрока грозненцев в списках нет.
Ранее сообщалось о возможном интересе «Спартака» к Садулаеву, за которого грозненцы рассчитывали получить около 10 миллионов евро.
- 26-летний Садулаев в минувшем сезоне провел 33 матча за «Ахмат», забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- Срок его контракта с грозненцами рассчитан до середины 2028 года.
- Садулаев провел 15 матчей за сборную России, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»