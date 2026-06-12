«Спартак» не купит игрока сборной России

«Спартак» не рассматривает вингера «Ахмата» Лечи Садулаева в качестве трансферной цели на летнее окно.

У клуба есть кандидаты на усиление обоих флангов атаки, однако игрока грозненцев в списках нет.

Ранее сообщалось о возможном интересе «Спартака» к Садулаеву, за которого грозненцы рассчитывали получить около 10 миллионов евро.