Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» не купит игрока сборной России

Вчера, 10:39
11

«Спартак» не рассматривает вингера «Ахмата» Лечи Садулаева в качестве трансферной цели на летнее окно.

У клуба есть кандидаты на усиление обоих флангов атаки, однако игрока грозненцев в списках нет.

Ранее сообщалось о возможном интересе «Спартака» к Садулаеву, за которого грозненцы рассчитывали получить около 10 миллионов евро.

  • 26-летний Садулаев в минувшем сезоне провел 33 матча за «Ахмат», забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
  • Срок его контракта с грозненцами рассчитан до середины 2028 года.
  • Садулаев провел 15 матчей за сборную России, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.

Еще по теме:
Защитник из клуба Сегунды отказал «Спартаку» 2
«Нефтехимик» подписал воспитанника «Спартака» 1
В «Спартаке» определили лучшего игрока сезона 8
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Садулаев Лечи
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1781250174
в смысле откажется? У вас там кто вообще заголовки пишет? Спартак откажется, потому что не рассматривает?
Ответить
Император Бомжей
1781250187
Пацаны! Всех с Днем России!!
Ответить
zigbert
1781252219
Хороший игрок но после получения травмы так и не вышел на свой прежний уровень.
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1781252382
Игрок сборной России))).Такой же,как в свое время Олег Иванов,которого вызывали не пойми за какие заслуги.Даже змс дали за то,что на лавке сидел
Ответить
Томик
1781252893
Комментарий удален пользователем
Ответить
SLADE2019
1781254621
То, что Садулаева не рассматривает Спартак, можно согласиться. Вот только интересно будет, кого в конце концов на эту позицию возьмут? Так хочется, чтобы в десятку было попадание. Сколько можно разочаровываться?
Ответить
СильныйМозг
1781254726
Картонномедальные, ищут нового петушка.
Ответить
Desma
1781256988
Носятся с этим Садулаевым как чёрт с писаной торбой.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1781260209
Избежал участи быть зашкваренным в свинарне. Гыгыгы
Ответить
alefreddy
1781330836
своих таких хватает
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Фото«Будет в идеальной форме к ЧМ»: девушка Ямаля показала его на кровати в маске для лица
09:26
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
2
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Все новости
Все новости
«Сочи» объявил об уходе словенского легионера
09:18
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
2
Кисляк отреагировал на продление контракта 40-летнего Акинфеева с ЦСКА
Вчера, 22:28
Глушаков объявил об открытии своей академии
Вчера, 22:18
4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы
Вчера, 21:36
7
Бывший арбитр сказал, нужен ли в РПЛ судья из Сомали, которого не пустили в США
Вчера, 20:10
«Локомотив» поборется за вингера «Крыльев»
Вчера, 19:56
ФотоНазваны 6 из 10 претендентов на звание игрока сезона в РПЛ
Вчера, 19:38
Воспитанник «Зенита» может вернуться в РПЛ из Серии A
Вчера, 19:15
1
Бразильский клуб договорился о контракте с игроком «Краснодара»
Вчера, 18:59
ЦСКА поборется с «Зенитом» за бразильского защитника
Вчера, 18:37
Тимощук высказался о том, что он работает на российские спецслужбы
Вчера, 18:28
3
«Спартак» получил первое официальное предложение по Барко
Вчера, 18:10
8
«Балтика» заплатит 1,5 миллиона за защитника, им интересовались «Спартак» и «Рубин»
Вчера, 16:18
1
Стало известно, когда «Зенит» оформит трансфер Фелипе Аугусто
Вчера, 16:07
8
«ПСЖ» принял финальное решение по Батракову
Вчера, 15:58
12
«Краснодару» предложат выкупить защитника «Сочи»
Вчера, 15:45
1
Абаскаль назвал условие для чемпионства «Спартака»
Вчера, 15:27
5
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
Вчера, 15:05
Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру
Вчера, 14:37
4
В «Крыльях» рассмотрят подписание словенского вингера
Вчера, 14:13
«Сочи» расстался с экс-вратарем сборной России и легионером из Гвинеи
Вчера, 13:48
ФотоЭкс-игрок «Манчестер Сити» перешел в «Акрон»
Вчера, 13:28
4
В «Флуминенсе» рассчитывают на уступки «Зенита» по трансферу Нино
Вчера, 13:15
Фото«Акрон» продал игрока в сербский клуб
Вчера, 12:42
1
«Ростов» заинтересовался защитником «Зенита»
Вчера, 12:23
2
«Локомотиву» предложат продать защитника после ЧМ-2026
Вчера, 11:58
1
«Крылья» предложили арендовать игрока «Локомотива» с выкупом за 100 миллионов
Вчера, 11:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 