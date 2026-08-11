Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил, готовы ли красно-белые выиграть чемпионский титул после десятилетней паузы.
– Способен ли «Спартак» стать чемпионом в этом сезоне?
– В футболе никогда не знаешь наверняка. Но у них в клубе есть всe для этого.
Команда хорошая, и они уже знают, чего хочет тренер, привыкли к его требованиям.
Я думаю, они готовы стать чемпионами.
- «Спартак» стартовал в РПЛ с двух побед – над «Родиной» (3:0) и «Ахматом» (2:1).
- В 3-м туре московская команда дома уступила «Краснодару» – 1:2.
- Красно-белые не становились чемпионами с 2017 года.
Источник: «Матч ТВ»