Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил, готовы ли красно-белые выиграть чемпионский титул после десятилетней паузы.

– Способен ли «Спартак» стать чемпионом в этом сезоне?

– В футболе никогда не знаешь наверняка. Но у них в клубе есть всe для этого.

Команда хорошая, и они уже знают, чего хочет тренер, привыкли к его требованиям.

Я думаю, они готовы стать чемпионами.