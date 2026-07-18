Абаскаль высказался о матче «Спартака» с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих ожиданиях от матча за Суперкубок России против «Зенита».

«Суперкубок – это очень важный трофей, могу многое сказать о его значимости.

Результат может помочь команде в начале сезона, а также является первым шагом в принципиальных матчах, которые будут в сезоне.

Пожелаю удачи «Спартаку», – заявил Абаскаль.