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Джикия ответил, пожмет ли руку Абаскалю

11 июля, 21:27
7

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия вспомнил об отношениях с экс-тренером команды Гильермо Абаскалем.

– Какие отношения были с Гильермо Абаскалем?

– Как у футболиста и тренера.

– Говорили, что у него возникали конфликты с игроками.

– Спрашивайте об этом других ребят. У нас [с ним] испортились отношения, смешно это скрывать. Так случилось, это его тренерское решение, без проблем. При этом никаких ссор не возникало. Просто он сделал ставку не на меня, так бывает.

– Пожмешь Абаскалю руку, когда встретишь его лично?

– Конечно, пожму.

  • Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
  • Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.
  • Последним его местом работы был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Локомотив Спартак Джикия Георгий Абаскаль Гильермо
Комментарии (7)
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Император 1
1783795745
А Мостовой бы не пожал)
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vitaliismailov
1783798211
Комментарий скрыт модератором
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САДЫЧОК
1783798948
Пожми себе Джикия. Слив тренера-это отстой!
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Garrincha58
1783800565
Да пусть хоть ногу поцелует. Кто вообще задаёт такие вопросы
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zigbert
1783837514
Может они вообще больше не встретятся.
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Hector вернулся
1783854527
Менгрел почти со всеми тренерами пересрался! Лишь бы ему кто еще руку подал.
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