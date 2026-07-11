Джикия ответил, пожмет ли руку Абаскалю

Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия вспомнил об отношениях с экс-тренером команды Гильермо Абаскалем.
– Какие отношения были с Гильермо Абаскалем?
– Как у футболиста и тренера.
– Говорили, что у него возникали конфликты с игроками.
– Спрашивайте об этом других ребят. У нас [с ним] испортились отношения, смешно это скрывать. Так случилось, это его тренерское решение, без проблем. При этом никаких ссор не возникало. Просто он сделал ставку не на меня, так бывает.
– Пожмешь Абаскалю руку, когда встретишь его лично?
– Конечно, пожму.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Он возглавлял команду с июня 2022-го по апрель 2024-го года.
- Последним его местом работы был мексиканский «Атлетико Сан-Луис».
Источник: «Спорт-Экспресс»