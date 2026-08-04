Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о нелепом пенальти в ворота «Спартака» в гостевой игре второго тура РПЛ против «Ахмата».

На 2-й минуте вратарь столичной команды Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.

Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».

Красно-белые в итоге одержали волевую победу со счетом 2:1.

«У меня вопрос к Ву! Если введeн мяч в игру, я про вратаря, он [Ву] же остановил его ногой, зачем рукой [трогать]? Зачем ты это делаешь?

Когда мяч в поле, если нет свистка арбитра, мяч трогать рукой категорически нельзя! Особенно в своей штрафной», – заявил Генич.