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Генич – игроку «Спартака»: «Зачем ты это делаешь?»

Вчера, 14:56
17

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о нелепом пенальти в ворота «Спартака» в гостевой игре второго тура РПЛ против «Ахмата».

  • На 2-й минуте вратарь столичной команды Александр Максименко пнул мяч в сторону защитника Кристофера Ву, после чего тот остановил его рукой, чтобы начать розыгрыш от ворот.
  • Главный судья матча Антон Фролов назначил пенальти в ворота «Спартака».
  • Красно-белые в итоге одержали волевую победу со счетом 2:1.

«У меня вопрос к Ву! Если введeн мяч в игру, я про вратаря, он [Ву] же остановил его ногой, зачем рукой [трогать]? Зачем ты это делаешь?

Когда мяч в поле, если нет свистка арбитра, мяч трогать рукой категорически нельзя! Особенно в своей штрафной», – заявил Генич.

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Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Ву Кристофер Генич Константин
Комментарии (17)
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Чилим.
1785845012
Бомба- Генич поплатился. Или вы ради прикола пять раз один и тот же пост выставили?
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suchi-69
1785845557
ЕГЭ не на те кнопки жмёт. Ушатали сайт, нибуя не работает, так ещё и долбоящеров со школы понабирали в новостные редакторы за еду.
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...уефан
1785846323
...я конечно, ни на чём не настаиваю, но... А была ли дана команда на ввод мяча в игру "от ворот" арбитром, непосредственно перед тем, как Максименко перевёл мяч в сторону Ву?... Ввод мяча со стандарта, если я не ошибаюсь, только по сигналу гл. судьи, а иногда и по его свистку, если он непосредственно предупреждает об этом...
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Semenycch
1785846368
Константин, зачем парнокопытному объяснять элементарное? Если он до сих пор не знает, что в футболе руками не играют, зачем на него тратить свои навыки к убеждению?
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R_a_i_n
1785847121
Повторюсь. Высказывание Генича верно при условии, если мяч действительно был введен. Можно тысячу раз пересмотреть повтор на котором очевидно, что Максименко не вводил мяч.
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Томик
1785848442
Первый раз в истории такой пенальти поставили, а специалистов с опытом немеряно уже.
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NewLife
1785853295
Гнидыч, не тебе учить людей правилам и искажать то, что было в игре на самом деле😡
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Триумфальный
1785855350
Да они с Джику троллят толпу народную, не зря ромбик веселит всю страну, поэтому ребята в составе соответствуют этому. А то правил они не знают, если он сам говорил, что на тренировке так делает, и ему там никто не сказал, что так делать нельзя, какой спрос с макаки тогда...
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