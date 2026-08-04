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  • «Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»

«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»

Сегодня, 00:32
22

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, сколько будет зарабатывать Эсекьель Барко после продления контракта со «Спартаком».

– Может ли переподписание Барко повлиять на условия подписания Даку?

– У Барко [в «Спартаке»] намного больше условия, чем у Даку. У него 4,5 миллиона евро в год, а у Даку будет 3 миллиона. Ну, с бонусами – 3,5.

Чисто гипотетически [переподписание Барко] может повлиять на Маркиньоса и Солари. Потому что это игроки основного состава, они больше года в команде и они приносят результат.

Барко за свои бабки бился, и он их получил.

  • 27-летний аргентинец проводит в «Спартаке» третий сезон.
  • Он забил 23 гола и сделал 19 ассистов в 76 матчах.
  • Ожидается, что Барко продлит контракт с красно-белыми до 2030 года.
  • Его действующий договор истекает летом 2027-го.
  • В это трансферное окно хавбеком интересовались «Индепендьенте», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и АЕК.

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Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Гурцкая Тимур
Комментарии (22)
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рылы
1785797964
даже в зените ни у кого нет такой зарплаты. ну гы-гы, чё ещё сказать.
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subbotaspartak
1785818128
Барко остаётся? Ну и ладно. У меня бабка есть, а чужих я не считаю.
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1785818175
Только проснулся, а уже стыдно за Спартак. Такие деньги платят такому неутилю.
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R_a_i_n
1785818384
И все то он знает.
Ответить
Иван Петров 1986
1785820125
Значит другие перестанут играть. Вот и результат.
Ответить
oyabun
1785823370
Ну откуда ему знать? Больше похоже на намеренный вброс, чтобы посеять раздрай в команде.
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FWSPM
1785824792
главное что бы держал уровень
Ответить
k611
1785826837
Откуда у него такая информация, он что главный бухгалтер Спартака...
Ответить
andr45
1785826944
Вильмар Барриос — 5 млн евро в год; Вендел — 4,5 млн евро в год;  Глушенков — 4,5 млн евро в год; Луис Энрике — 4 млн евро в год;  «Достигнута договоренность с руководством клуба о повышении суммы контракта главного тренера, а также тренерского штаба, и игроков», – сообщила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина. 14.05.2024 «С сезона2024-2025 в случае выигрыша у «Локо», «Динамо», ЦСКА и «Краснодара» в рамках Премьер-лиги полагается бонус в размере 5 миллионов рублей. ЗА ПОБЕДУ НАД «СПАРТАКОМ»ПОЛАГАЕТСЯ ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ» РУБЛЕЙ» gazeta.spb.ru 26.09.2023 ГУРЦКАЯ «Питерцы платят Глушенкову по 1 млн рублей (точнее, 10 000 евро) за каждое (!) результативное действие — гол или голевой пас.» dzen.ru›a/Zu2Rlz2apwzl2iSn
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alefreddy
1785843565
да планка высокая и на других повлияет и с продажей будет сложно найти покупателя
Ответить
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