«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, сколько будет зарабатывать Эсекьель Барко после продления контракта со «Спартаком».

– Может ли переподписание Барко повлиять на условия подписания Даку?

– У Барко [в «Спартаке»] намного больше условия, чем у Даку. У него 4,5 миллиона евро в год, а у Даку будет 3 миллиона. Ну, с бонусами – 3,5.

Чисто гипотетически [переподписание Барко] может повлиять на Маркиньоса и Солари. Потому что это игроки основного состава, они больше года в команде и они приносят результат.

Барко за свои бабки бился, и он их получил.