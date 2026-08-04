«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая сообщил, сколько будет зарабатывать Эсекьель Барко после продления контракта со «Спартаком».
– Может ли переподписание Барко повлиять на условия подписания Даку?
– У Барко [в «Спартаке»] намного больше условия, чем у Даку. У него 4,5 миллиона евро в год, а у Даку будет 3 миллиона. Ну, с бонусами – 3,5.
Чисто гипотетически [переподписание Барко] может повлиять на Маркиньоса и Солари. Потому что это игроки основного состава, они больше года в команде и они приносят результат.
Барко за свои бабки бился, и он их получил.
- 27-летний аргентинец проводит в «Спартаке» третий сезон.
- Он забил 23 гола и сделал 19 ассистов в 76 матчах.
- Ожидается, что Барко продлит контракт с красно-белыми до 2030 года.
- Его действующий договор истекает летом 2027-го.
- В это трансферное окно хавбеком интересовались «Индепендьенте», «Ривер Плейт», «Бока Хуниорс» и АЕК.
Источник: «Это футбол, брат!»