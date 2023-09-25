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Команды
Спартак
Эсекьель Барко
€ 16 млн
Эсекьель Барко
Спартак
29 марта 1999 (27)
#5 | Полузащитник
167 см
Аргентина
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Публикации
Генич прокомментировал обвинения в адрес «Спартака», что он врет насчет Барко
28 сентября
1
Аршавин определил, кто у «Спартака» сядет на лавку после возвращения Барко
25 сентября
2
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
25 сентября
23
Бояринцев высказался об уходе Барко из «Спартака»
25 сентября
6
Фото
Самые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
24 сентября
3
Ташуев: «У «Спартака» есть одна проблема»
20 сентября
9
«Совсем неудачно»: Генич – об игроке «Спартака» в матче с «Факелом»
19 сентября
4
Червиченко: «Спартак» – дойная корова, из него можно высосать любые условия»
18 сентября
6
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
17 сентября
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
16 сентября
4
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
16 сентября
16
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
15 сентября
Появилась новая информация о состоянии Барко
15 сентября
8
Радимов: «Спартак» нашел вариант игры без Барко»
15 сентября
2
Гурцкая – о Барко: «Наверное, такое захотел, что руководство «Спартака» сошло с ума»
15 сентября
3
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
14 сентября
8
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
13 сентября
2
Карседо прокомментировал возвращение Барко в строй
13 сентября
3
«Спартак» заподозрили в лукавстве насчет Барко
13 сентября
19
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
13 сентября
2
Барко может пропустить полтора месяца
12 сентября
6
Зобнин назвал единственного футболиста нынешнего «Спартака», который играл бы в чемпионской команде-2016/17
11 сентября
4
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
9 сентября
5
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
8 сентября
3
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
8 сентября
6
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
7 сентября
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Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
7 сентября
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Раскрыта настоящая причина, по которой Барко пропускает матчи «Спартака»
7 сентября
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Барко пропустит дерби с «Динамо»: известна причина
6 сентября
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Определен ключевой игрок «Спартака»
4 сентября
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