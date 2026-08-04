Тихонов – о празднованиях голов в РПЛ: «Плачут и посылают сердечки всем, ###»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов недоволен тем, как игроки РПЛ празднуют голы.
Он ответил агенту Тимуру Гурцкая, который раскритиковал футболистов «Рубина» за эмоциональное прощание с Мирлиндом Даку.
– У нас половина чемпионата России – все плачут и посылают вот эти сердечки всем, ###. У нас мужики-то остались в РПЛ?! Мы раньше радовались, когда чемпионство выигрывали, бились...
– А почему проявление любви – это не мужское?
– Вы послушайте, ну хватит уже сердечки посылать и ныть после каждого гола. Что вы там выигрываете, если нигде не участвуете, а все сердечки посылаете каким-то любимкам?
– Что плохого? Тебя жена вдохновляет.
– Мужики должны оставаться мужиками! Хватит эти сердечки посылать.
- Ожидается, что Даку перейдет в «Спартак».
- После двух туров РПЛ текущего сезона по 6 очков набрали «Зенит», «Спартак», «Краснодар» и «Динамо Мх».
Источник: Спортс''