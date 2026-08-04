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Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»

Сегодня, 12:11
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Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что полузащитнику Алексею Батракову стоит уйти из «Локомотива».

– Даже если бы «Локомотив» набрал 6 очков в первых двух играх, ему все равно надо уходить. Я уже год назад говорил, как только поступит предложение, Батракову нужно уезжать и прогрессировать.

– Если будет одновременно предложение от «Зенита» и от европейской команды, куда лучше пойти Алексею?

– Надо смотреть от какой именно европейской команды, и финансовые условия здесь многое решают. Посмотрите на тот же переход Сперцяна в Саудовскую Аравию – деньги сейчас немаловажный фактор.

– То есть Батракову стоит рассматривать предложения из Саудовской Аравии?

– Если это «Аль-Наср» или «Аль-Ахли», где играют великие звезды, то, конечно, надо рассматривать.

– А «Зенит» в его текущей сборке Батраков бы усилил?

– Да, бесспорно. Усилил бы.

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 2 матчах РПЛ отметился 1 ассистом.
  • Всего в 81 игре в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Батракова в 28 миллионов евро.

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Погребняк Павел Батраков Алексей
Комментарии (2)
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Garrincha58
1785836559
Только из за паспорта, а так он обыкновенного среднего уровня игрок.Кисляк полезнее играет
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Foxitkuban
1785841544
И куда его там втыкать? Кого на лавку сажать?
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