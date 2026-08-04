Погребняк: «Батраков усилил бы «Зенит»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что полузащитнику Алексею Батракову стоит уйти из «Локомотива».

– Даже если бы «Локомотив» набрал 6 очков в первых двух играх, ему все равно надо уходить. Я уже год назад говорил, как только поступит предложение, Батракову нужно уезжать и прогрессировать.

– Если будет одновременно предложение от «Зенита» и от европейской команды, куда лучше пойти Алексею?

– Надо смотреть от какой именно европейской команды, и финансовые условия здесь многое решают. Посмотрите на тот же переход Сперцяна в Саудовскую Аравию – деньги сейчас немаловажный фактор.

– То есть Батракову стоит рассматривать предложения из Саудовской Аравии?

– Если это «Аль-Наср» или «Аль-Ахли», где играют великие звезды, то, конечно, надо рассматривать.

– А «Зенит» в его текущей сборке Батраков бы усилил?

– Да, бесспорно. Усилил бы.