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Павел Погребняк
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:53
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18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
3
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
22
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19:01
Видео
Федун на латыни ответил на вопрос о Fan ID
18:45
Стала известна посещаемость матча «Спартак» – «Урал». Это первая игра на «Открытии» с Fan ID
1
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
2
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
6
17:57
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«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
5
17:51
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Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
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17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
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17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
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17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
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Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
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Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
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«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
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16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
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16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
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16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
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16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
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16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
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16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
10
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
6
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
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16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
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16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
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16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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Павел Погребняк
Нападающий
Имя
Павел
Отчество
Викторович
Фамилия
Погребняк
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Москва
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
8 ноября 1983 (39 лет)
Рост
188
Вес
82
Статистика
Новости
Статьи
Посты
8 февраля
17:54
Погребняк прокомментировал назначение Кержакова в «Кармиотиссу»
30 января
11:18
Погребняк: «Очень странно, что Юран до сих пор без работы»
28 января
21:35
«Неужели не видно?». Погребняк назвал лучшего легионера РПЛ
2
16 января
16:44
Жирков, Погребняк и Ещенко – в составе сборной России на «Кубок Легенд»-2023
1
27 ноября 2022
10:46
Погребняк назвал победителя матча «Зенит» – «Спартак». Он играл за обе команды
5
10 ноября 2022
22:28
«Мне это неинтересно». Погребняк – о просмотре матча Таджикистан – Россия
2
27 октября 2022
19:00
Погребняк прокомментировал решение Павлюченко уйти из футбола
26 октября 2022
18:48
Погребняк: «Согласен с Широковым, что Анюков был лучше Фернандеса»
5
11 сентября 2022
19:47
Погребняк: «Зенит» – икона нашего футбола. Конкурентов нет»
4
15:09
Широков: «Спартак» подписал Мевлю? Тогда и мы с Погребняком еще сможем»
5
3 сентября 2022
17:32
Погребняк: «Очевидно, что Захарян не готов играть за «Челси»
2 сентября 2022
12:37
«Приехать и обыграть «Спартак». Погребняк – о своей цели на матч легенд
6
14 августа 2022
12:29
Погребняка и Сычева пригласили в команду Мостового
29 июля 2022
19:36
В 2Drots объяснили, почему отказались от Жиркова, Погребняка, Мамаева
3
19 июля 2022
17:51
«Похоже на трендовый вброс от спортсменки». Жена Погребняка – о каминг-ауте Касаткиной
7
13 июля 2022
19:03
Погребняк назвал самого принципиального соперника
2
9 июля 2022
15:22
«Зенит» – эталон российского футбола. Как его можно обыграть?». Погребняк – о Суперкубке
5
25 июня 2022
15:22
Погребняк опроверг информацию о завершении карьеры
9
01:01
Самедов прокомментировал решение Погребняка завершить карьеру
2
24 июня 2022
14:32
«Даже в «Манчестер Юнайтед» не пойду»: Погребняк объявил о завершении карьеры
14
17 июня 2022
20:38
Погребняк – о трансфере Бакаева в «Зенит»: «Я всегда забивал «Спартаку». Лишняя мотивация – это здорово»
6
30 апреля 2022
21:45
Погребняк: «Почему «Зенит» не может выиграть чемпионат десять раз подряд, если «Бавария» сделала это?»
5
14 апреля 2022
18:12
Погребняк: «По игре «Зенит» сейчас номер один в России – тут даже спорить не надо»
5
16 марта 2022
19:00
38-летний Погребняк – о завершении карьеры: «Был бы клуб, я бы играл»
4
13 декабря 2021
20:28
Погребняк – о «Зените» в Лиге Европы: «Почему бы не повторить успех 2008 года?»
5
7 ноября 2021
11:26
Погребняк: «Связал бы селекционную службу «Урала» и выбросил в реку»
19
6 ноября 2021
14:20
Погребняк: «Вариант с командой из ФНЛ-2 не рассматривал бы»
4
13 сентября 2021
14:55
Погребняк – о реформе РПЛ: «Надо что-то менять, это точно!»
3
07:39
Погребняк: «Скорее всего, последую путем Хиддинка»
7
10 июня 2021
17:17
Погребняк – после ухода из «Урала»: «Не исключаю, что завершу карьеру»
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