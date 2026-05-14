Еще один экс-игрок сборной России попал в базу «Миротворца»*

Бывшего форварда сборной России Павла Погребняка внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*.

Об этом сообщили данные на сайте ресурса.

На странице Погребняка говорится, что ему вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержку проведения специальной военной операции.

За карьеру Погребняк выступал в «Спартаке», «Химках», «Шиннике», «Томи», «Зените», «Штутгарте», «Фулхэме», «Рединге», московском «Динамо», «Тосно» и «Урале».

В составе «Зенита» Павел выигрывал чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

В 2018 году, выступая за «Тосно» из Ленинградской области, форвард завоевал Кубок России. За сборную России футболист провел 33 матча и забил 8 голов.

* – сайт признан экстремистским и запрещeн на территории России.