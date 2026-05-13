Карпин сказал, как бы поступил с пьяным футболистом на тренировке

Главный тренер сборной России Валерий Карпин порассуждал о наказании для игрока в состоянии алкогольного опьянения.
– Приходит игрок пьяным на тренировку – его оштрафуют. Нет, его не уволят. У него контракт на пять лет, за него заплатили 100 миллионов евро.
– А за что могут быть жeсткие санкции? Вот устроил он побоище в «Кофемании», это основание, чтобы попрощаться?
– Нет, у человека контракт, за него заплатили 100 миллионов.
- Карпин тренирует сборную России с июля 2021 года.
- За этот период он параллельно работал в «Ростове» и «Динамо».
- Российские команды более четырех лет отстранены от международных соревнований.
Источник: ютуб-канал Надежды Стрелец