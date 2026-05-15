Мусаев сказал, есть ли у него претензии к Боселли и Ленини

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о критике в адрес Хуана Боселли и Кевина Ленини за неиспользованные моменты в гостевом матче 29-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

– После игры с «Динамо» во многих шоу Ленини и Боселли называли антигероями. Вы говорили с ними?

– Я не смотрю никакие телешоу. Я и без этого их поддержал. Они сами переживают. У них были хорошие шансы. К Боселли нет никаких претензий. Он настоящий спортсмен, хороший человек! Вижу его старание. Что можно сказать? Понимаю, когда человек плохо тренируется, нарушает режим. Тогда хочешь сказать: «Ты сам виноват в своих бедах».

По Ленини такая же ситуация – это один из самых сильных отрезков за его карьеру в «Краснодаре». Претензий больших к ним нет. Самое плохое, если мы начнeм искать виноватых. Мы должны на это указать, что и сделали на теории. Но двигаемся вперeд.