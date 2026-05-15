Мусаев сказал, есть ли у него претензии к Боселли и Ленини

Вчера, 11:07
8

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о критике в адрес Хуана Боселли и Кевина Ленини за неиспользованные моменты в гостевом матче 29-го тура РПЛ с «Динамо» (1:2).

– После игры с «Динамо» во многих шоу Ленини и Боселли называли антигероями. Вы говорили с ними?

– Я не смотрю никакие телешоу. Я и без этого их поддержал. Они сами переживают. У них были хорошие шансы. К Боселли нет никаких претензий. Он настоящий спортсмен, хороший человек! Вижу его старание. Что можно сказать? Понимаю, когда человек плохо тренируется, нарушает режим. Тогда хочешь сказать: «Ты сам виноват в своих бедах».

По Ленини такая же ситуация – это один из самых сильных отрезков за его карьеру в «Краснодаре». Претензий больших к ним нет. Самое плохое, если мы начнeм искать виноватых. Мы должны на это указать, что и сделали на теории. Но двигаемся вперeд.

  • «Краснодар» после поражения от «Динамо» опустился с 1-го на 2-е место в РПЛ. Клуб отстает на 2 очка от лидирующего «Зенита» перед последним туром.
  • «Быкам» также предстоит сыграть в суперфинале FONBET Кубка России против «Спартака».

Argon
1778834425
У нас есть претензии. 29 туров в опу. Профессионал не имеет права не реализовывать такие моменты.
...уефан
1778837139
...всё верно, Мурад, и в конце концов - это футбол, и в нём бывает, как присутствие Фортуны, так и отсутствие оной...
нейтральныйкакникто
1778843468
Претензий может не быть только к тому , кого не было на поле!!!!ХОТЯ, МУСАЕВ НАВЕРНОЕ ПРЕДПОЧИТАЕТ НЕ ВЫНОСИТЬ СОР ИЗ ИЗБЫ!!!
Сергей-Куприянов-vkontakt
1778857292
Настоящий спортсмен и хороший человек доиграет сещон в своем клубе,который борется за сохранение в рпл,а не свалит в зимнюю паузу ради денег и чемпионства. А это бройлер низкорослый,Лунёв показал,что это за мастер)))
