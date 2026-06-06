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  • Глушаков назвал условие для чемпионства «Спартака» в следующем сезоне

Глушаков назвал условие для чемпионства «Спартака» в следующем сезоне

Сегодня, 09:50
5

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал чемпионские амбиции красно-белых.

– «Спартак» готов выполнить задачу и стать чемпионом?

– Такие цели озвучивают каждый год, но достичь их не так просто. Чтобы стать чемпионами, нужно подобрать состав. Ряд позиций нуждаются в усилении.

Хорошо, что «Спартак» угадал с тренером, ему предстоит строить команду под себя. Будут трансферы на выход, на вход.

Непонятная ситуация с Барко, останется ли он. Это ключевой и системообразующий игрок для «Спартака», если он уйдет, будет сложно.

– Реально найти аргентинцу замену за короткий срок?

– Если есть деньги, то реально. Важно понимать, что нужно клубу – футболист или бизнес.

– Какая позиция в «Спартаке» не нуждается в усилении?

– По‑хорошему в каждую линию нужно по одному качественному игроку. Чем больше будет хороших футболистов, тем больше будет выбор у тренера по варьированию состава.

  • «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
  • В прошедшем сезоне столичная команда финишировала четвертой в РПЛ, выиграв при этом FONBET Кубок России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (5)
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Литейный 4 (returned)
1780730753
Долго ждать чемпионства у свинарни. Разве что следующее поколение увидит. Нынешнее не дождётся. Гыгыгы ыгыгы
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FCSpartakM
1780733050
капитан очевидность
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Прокс
1780734787
Максимум медальки чемпионата Москва-Швеи!!!
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Цугундeр
1780735254
) А у него точно была операция, именно, на тазобедренном?) По тексту так- лоботомия с побочкой "деменция".
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Красногвардейчик
1780741624
Хорошо, что «Спартак» угадал с тренером ======= Спорное изречение....так же говорили и о Абаскале, и о Станковиче по первому сезону
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