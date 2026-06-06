Глушаков назвал условие для чемпионства «Спартака» в следующем сезоне

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал чемпионские амбиции красно-белых.
– «Спартак» готов выполнить задачу и стать чемпионом?
– Такие цели озвучивают каждый год, но достичь их не так просто. Чтобы стать чемпионами, нужно подобрать состав. Ряд позиций нуждаются в усилении.
Хорошо, что «Спартак» угадал с тренером, ему предстоит строить команду под себя. Будут трансферы на выход, на вход.
Непонятная ситуация с Барко, останется ли он. Это ключевой и системообразующий игрок для «Спартака», если он уйдет, будет сложно.
– Реально найти аргентинцу замену за короткий срок?
– Если есть деньги, то реально. Важно понимать, что нужно клубу – футболист или бизнес.
– Какая позиция в «Спартаке» не нуждается в усилении?
– По‑хорошему в каждую линию нужно по одному качественному игроку. Чем больше будет хороших футболистов, тем больше будет выбор у тренера по варьированию состава.
- «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
- В прошедшем сезоне столичная команда финишировала четвертой в РПЛ, выиграв при этом FONBET Кубок России.