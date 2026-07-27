Мусаев оценил судейство в матче с «Рубином»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал нормальным судейством в гостевом матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).
– Традиционно первые игры всегда сложные, плюс в Казани за последние две игры было только одно очко. К сожалению, не очень хорошо сыграли в эпизодах с Даку. Хорошо, что удалось сыграть вполне спокойно по карточкам. Отмечу ребят, которые вышли на замену, важно, чтобы мы могли прибавлять благодаря ним. Поздравляю всех с победой, дебютантов со стартом за команду.
– Была серьезная потеря – уход Сперцяна. Сейчас большая часть его задач легла на Кривцова. Как оцените игру Никиты?
– Никита Кривцов играл на позиции «десятки». Есть еще Кристиан и Уткин. Кривцов провел яркий матч. Мы хотели бы, чтобы он провел целостно весь сезон – это наша основная цель.
– Как вам судейство?
– Эпизод с Рожковым в деталях не видел. В некоторых моментах мне показалось, что некоторым игрокам, у которых были желтые карточки, могли дать вторые. Глобально судейство было нормальным.
- Главным судьей матча был Артем Чистяков.
- Гол у «Рубина» забил Мирлинд Даку на 12-й минуте. У «Краснодара» отличились Хуан Боселли на 45+6-й, Никита Кривцов на 53-й и Кристиан на 90+4-й.
- Защитник казанцев Илья Рожков получил прямую красную карточку на 18-й минуте.
- Два гола Кривцова были отменены из‑за офсайда.