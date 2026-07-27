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Мусаев оценил судейство в матче с «Рубином»

Сегодня, 11:38
3

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал нормальным судейством в гостевом матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

– Традиционно первые игры всегда сложные, плюс в Казани за последние две игры было только одно очко. К сожалению, не очень хорошо сыграли в эпизодах с Даку. Хорошо, что удалось сыграть вполне спокойно по карточкам. Отмечу ребят, которые вышли на замену, важно, чтобы мы могли прибавлять благодаря ним. Поздравляю всех с победой, дебютантов со стартом за команду.

– Была серьезная потеря – уход Сперцяна. Сейчас большая часть его задач легла на Кривцова. Как оцените игру Никиты?

Никита Кривцов играл на позиции «десятки». Есть еще Кристиан и Уткин. Кривцов провел яркий матч. Мы хотели бы, чтобы он провел целостно весь сезон – это наша основная цель.

– Как вам судейство?

– Эпизод с Рожковым в деталях не видел. В некоторых моментах мне показалось, что некоторым игрокам, у которых были желтые карточки, могли дать вторые. Глобально судейство было нормальным.

  • Главным судьей матча был Артем Чистяков.
  • Гол у «Рубина» забил Мирлинд Даку на 12-й минуте. У «Краснодара» отличились Хуан Боселли на 45+6-й, Никита Кривцов на 53-й и Кристиан на 90+4-й.
  • Защитник казанцев Илья Рожков получил прямую красную карточку на 18-й минуте.
  • Два гола Кривцова были отменены из‑за офсайда.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Рубин Мусаев Мурад Чистяков Артем
Комментарии (3)
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Император 1
1785144050
Судейство отработало согласно новому контракту.
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AL51
1785144262
Бычков снова тянут, не за веревку так за хвост. Ни стыда ни совести нет.
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SLADE2019
1785144992
Тотальное преимущество быков. Счет игры справедливый.
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