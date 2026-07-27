Мусаев оценил судейство в матче с «Рубином»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев назвал нормальным судейством в гостевом матче 1-го тура РПЛ с «Рубином» (3:1).

– Традиционно первые игры всегда сложные, плюс в Казани за последние две игры было только одно очко. К сожалению, не очень хорошо сыграли в эпизодах с Даку. Хорошо, что удалось сыграть вполне спокойно по карточкам. Отмечу ребят, которые вышли на замену, важно, чтобы мы могли прибавлять благодаря ним. Поздравляю всех с победой, дебютантов со стартом за команду.

– Была серьезная потеря – уход Сперцяна. Сейчас большая часть его задач легла на Кривцова. Как оцените игру Никиты?

– Никита Кривцов играл на позиции «десятки». Есть еще Кристиан и Уткин. Кривцов провел яркий матч. Мы хотели бы, чтобы он провел целостно весь сезон – это наша основная цель.

– Как вам судейство?

– Эпизод с Рожковым в деталях не видел. В некоторых моментах мне показалось, что некоторым игрокам, у которых были желтые карточки, могли дать вторые. Глобально судейство было нормальным.