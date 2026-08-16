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  • Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»

Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»

16 августа, 23:36
41

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал судейство в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Вы видели, Хиль вышел, два своих момента имел. Понятно, там пенальти – не пенальти, это другое. Когда роль арбитра VAR исполняет Сергей Иванов, мы очков не набираем. Мы ждем уже всего, ждем китайских (офсайдных) линий, вьетнамских офсайдов.

Когда забивали гол, наши защитники ошиблись, там можно нарисовать линии, которые покажут, что Солари находится в положении «вне игры». Так же, как и с Оффором в матче с ЦСКА. Когда это один раз, ты пропускаешь, когда это третий раз, я это выношу (в публичное пространство). Давайте посмотрим, что будет дальше», – сказал Талалаев.

  • «Балтика» занимает шестое место.
  • «Спартак» поднялся на третье.
  • В прошлом сезоне РПЛ «Балтика» выиграла у «Спартака» оба матча.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (41)
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АК 68
1786913430
Не надо сову на глобус натягивать,моменты, которые озвучил Талалаев были в пределах правил, а то, что балтика постоянно лупила спартаковцев по ногам и желтых карточек у калининградцев должно быть больше, это факт.
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шахта Заполярная
1786918449
Талалай становится похож на травоядного, такой же нытик.
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Artemka444
1786933494
Спартачи не скулите
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RusPlan
1786937244
Когда забивали гол, наши защитники ошиблись, там можно нарисовать линии, которые покажут, что Солари находится в положении «вне игры». Нарисовать могут только зениту, а вы всего лишь балтика
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alp
1786942306
Короче спам как обычно начал работать с судьями. Ну ни стыда не совести
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R_a_i_n
1786943592
Та-лай-лай-кин уже Солари в офсайде видит 😅
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zigbert
1786951204
Учил бы лучше своих защитников не ошибаться.
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Strig
1786965405
талалайкину пора в психушку - противно смотреть на него - до, во время, и после... а команда - каков поп...
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WE ARE FOR PETER
1786993005
Тушинских постоянно тянут, не судьи бы так и шестого места не было бы
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Hector вернулся
1787058534
Нытик
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