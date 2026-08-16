Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал судейство в матче 4-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Вы видели, Хиль вышел, два своих момента имел. Понятно, там пенальти – не пенальти, это другое. Когда роль арбитра VAR исполняет Сергей Иванов, мы очков не набираем. Мы ждем уже всего, ждем китайских (офсайдных) линий, вьетнамских офсайдов.

Когда забивали гол, наши защитники ошиблись, там можно нарисовать линии, которые покажут, что Солари находится в положении «вне игры». Так же, как и с Оффором в матче с ЦСКА. Когда это один раз, ты пропускаешь, когда это третий раз, я это выношу (в публичное пространство). Давайте посмотрим, что будет дальше», – сказал Талалаев.