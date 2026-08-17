Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости

Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1).

Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию – Новости Футбола.

Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен.

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«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо».

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