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  • Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»

Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»

17 августа, 00:39
9

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил уровень РПЛ.

– Можно ли ожидать приезда немецких футболистов? Есть у вас такая мечта?

– Честно говоря, не могу ничего сказать об игроках из Германии. Это их решение.

Что я могу сказать после четырех матчей в чемпионате России и одном – в Кубке? Видно качество РПЛ, и я счастлив быть здесь. По пути в Москву посмотрю игру. Она достаточно странная, двоякие впечатления остались. С одной стороны, проиграли, с другой, доволен качеством игры, которое показала команда.

  • У «Динамо» четыре очка в первых четырех турах РПЛ.
  • Сейчас «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
  • В следующем туре команда Шварца примет на своем поле московскую «Родину».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Динамо Шварц Сандро
Комментарии (9)
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evgevg13
1786929229
А можно ли ему верить?
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odessakmv
1786930008
«Счастлив быть здесь» - сказал Шварц, пробегая через стойку посадки на самолет....
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Просто-333
1786948295
Надолго ли?
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Чилим.
1786948713
Интересно, его счастье со сколькими нулями?
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Romeo 123
1786949592
Если и дальше так пойдёт, счастье быстро закончится
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FWSPM
1786949783
есть подозрение что болельщики твоего счастья не разделяют...того и гляди придется просить прощения у гуся и снова звать его спасать динамо из зоны стыков
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Александр.Т.
1786955422
Ну конечно где еще такие бабки будут платить ему , если так счастлив в клубе что же тогда убежал то
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Интерес
1786959787
Все динамики просто счастливы.Даже Ролан Гусёв.Ржёт, как "братский конь"!Он ещё до питерского аттентата сказал,что за такой старт его бы уже выгнали, без выходного пособия.
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DOCTOR PENALTY
1786961739
... двоякие впечатления остались" : посмотрел счёт на табло - ужас, посмотрел счёт в банке - всё ОК. ... "и я счастлив быть здесь".
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