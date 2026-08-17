Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил уровень РПЛ.
– Можно ли ожидать приезда немецких футболистов? Есть у вас такая мечта?
– Честно говоря, не могу ничего сказать об игроках из Германии. Это их решение.
Что я могу сказать после четырех матчей в чемпионате России и одном – в Кубке? Видно качество РПЛ, и я счастлив быть здесь. По пути в Москву посмотрю игру. Она достаточно странная, двоякие впечатления остались. С одной стороны, проиграли, с другой, доволен качеством игры, которое показала команда.
- У «Динамо» четыре очка в первых четырех турах РПЛ.
- Сейчас «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России.
- В следующем туре команда Шварца примет на своем поле московскую «Родину».
Источник: «Матч ТВ»