Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оценил уровень РПЛ.

– Можно ли ожидать приезда немецких футболистов? Есть у вас такая мечта?

– Честно говоря, не могу ничего сказать об игроках из Германии. Это их решение.

Что я могу сказать после четырех матчей в чемпионате России и одном – в Кубке? Видно качество РПЛ, и я счастлив быть здесь. По пути в Москву посмотрю игру. Она достаточно странная, двоякие впечатления остались. С одной стороны, проиграли, с другой, доволен качеством игры, которое показала команда.