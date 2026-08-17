Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался об игре новичка Мирлинда Даку.

В 4-м туре «Спартак» победил на выезде «Балтику» (1:2).

Даку пришел из «Рубина» за 11 миллионов евро.

Против «Балтики» Мирлинд впервые вышел в старте «Спартака».

«Даку провeл с нами всего три недели, но в матче с «Балтикой», на мой взгляд, показал прекрасную игру. А их связка с Угальде уже работала достаточно хорошо. Мирлинд бился, как и вся команда, до самого конца. Он уже готов, ведь провeл предсезонку и уже сыграл за «Рубин». Конечно, в каких-то моментах ещe нужно будет адаптироваться, но в целом я очень доволен Даку.

Что касается задания Даку на матч с «Балтикой», он должен был помочь команде выигрывать единоборства, дуэли. Мы использовали его сильные качества, а Мирлинд очень хороший игрок. Много единоборств мы выиграли благодаря ему, и ещe раз скажу про их хорошую связку с Угальде», – сказал Карседо.