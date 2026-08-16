«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выступил после матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

– Что понравилось и не понравилось в действиях команды?

– Я поблагодарил ребят, играли близко к своему максимуму. Ребята бегают, создают, борются, делают все, что мы умеем, но не хватает мастерства в заключительной стадии атаки. У кого‑то на поле выходят футболисты сборной, а у кого‑то выходит Поспелов. Отдай он в последнем моменте вдоль ворот, там три игрока открыты были. Сами совершили достаточно ошибок, когда в первом тайме «Спартак» активно прессинговал. Мы понимали, что они не выдержат долго, поэтому мы ждали, когда они чуть‑чуть подсядут.

К сожалению, к этому моменту мы придумали себе два гола. Первый начал Гассама пасом поперек, которые у нас запрещены. Двоякое впечатление, мы создали больше моментов, чем в предыдущих играх, которые мы выиграли. Я впервые увидел, как «Спартак» тянет время. Если они претенденты на чемпионство, ну, дай бог им.