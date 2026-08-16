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  • «Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения

«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения

16 августа, 22:47
21

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выступил после матча 4-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

– Что понравилось и не понравилось в действиях команды?

– Я поблагодарил ребят, играли близко к своему максимуму. Ребята бегают, создают, борются, делают все, что мы умеем, но не хватает мастерства в заключительной стадии атаки. У кого‑то на поле выходят футболисты сборной, а у кого‑то выходит Поспелов. Отдай он в последнем моменте вдоль ворот, там три игрока открыты были. Сами совершили достаточно ошибок, когда в первом тайме «Спартак» активно прессинговал. Мы понимали, что они не выдержат долго, поэтому мы ждали, когда они чуть‑чуть подсядут.

К сожалению, к этому моменту мы придумали себе два гола. Первый начал Гассама пасом поперек, которые у нас запрещены. Двоякое впечатление, мы создали больше моментов, чем в предыдущих играх, которые мы выиграли. Я впервые увидел, как «Спартак» тянет время. Если они претенденты на чемпионство, ну, дай бог им.

  • «Балтика» занимает шестое место.
  • «Спартак» поднялся на третье.
  • В прошлом сезоне РПЛ «Балтика» выиграла у «Спартака» оба матча.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (21)
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1786911174
Ничего,бывает.После 70 минуты "СПартак" думал только о сохранении счёта.
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Константин-Шапкин-google
1786911298
Балабол тв балалаев. Саусь тебя простил в конце мог отдать набегавшему Жедсону. Судья свистнул в самом конце, опять момент мог быть. Мы достойно играли.
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ySS
1786911463
Не плачь, Андрюха, вы ждали 70 минут, мы 20... и мы своего дождались)
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рылы
1786912046
позор! позор-позор))
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FWSPM
1786912655
а вы что уже не претенденты? случилось чего?))
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BRO_football
1786914294
Впервые? Спартак так в каждом матче делает. Да все клубы РПЛ так делают, в большей или меньшей степени.
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_Sasha_
1786923430
71 процент, этим все сказано кто терпел)
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Бумбраш
1786932984
Впервые увидел как балалайкин ноет...
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oyabun
1786938100
Вам шанс судья давал, когда вместо 5 добавленных минут 7 играли. Не воспользовались? Ваша беда
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suchi-69
1786948972
Визга много, шерсти мало. Ондрюша опять свиней стрижёт
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