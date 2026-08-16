Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»

Главный тренер «Динамо Мх» Вадим Евсеев прокомментировал победу над «Крыльями Советов» в 4-м туре РПЛ.

«Динамо Мх» обыграло «Крылья» в Самаре со счетом 4:1.

Махачкалинцы набрали девять очков и поднялись на третье место в турнирной таблице.

– После четырех матчей «Динамо» в первой тройке в РПЛ. Вы могли себе такое представить перед стартом сезона?

– Нужно сейчас это сфотографировать и повесить у себя в Махачкале.

– Это же еще не передел?

– Нет, ну мы повесим, будем радоваться. До следующего тура, где мы будем играть с вице‑чемпионом страны и лидером в таблице на данный момент – «Краснодаром». Представляете, какая вывеска будет? «Краснодар» на первом [месте], а Махачкала пока что на третьем.