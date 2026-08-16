Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»

Летний новичок «Спартака» Мирлинд Даку выступил перед журналистами после матча 4-го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).
- Даку пришел из «Рубина» за 11 миллионов евро.
- Против «Балтики» Мирлинд впервые вышел в старте «Спартака».
- Москвичи идут на третьем месте.
– Мы знали перед игрой, как играет «Балтика», она играет хорошо. Эта игра была очень важна для нас, было очень тяжело играть.
– Ты хорошо говоришь по‑русски, ты учишь язык?
– Нет, это просто так, ха‑ха.
– Насколько хорошо ты понимаешь русский?
– Не знаю. Я понимаю всe, но когда говорю, мне нужно еще практики. Интервью на русском пока дать не могу.
– Какие языки знаешь?
– Английский, чуть‑чуть русский, албанский, сербский.
– С Бабичем на сербском?
– Да. Получается, четыре языка.
Источник: «Матч ТВ»