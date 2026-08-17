Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался после матча 4-го тура РПЛ между «Балтикой» и «Спартаком» (1:2).

«Мне в целом «Спартак» очень понравился в первом тайме. Во втором, конечно, им пришлось поотбиваться. Но, на мой взгляд, это была лучшая версия «Балтики» со «Спартаком». В прошлом году не было такого давления от «Балтики», как сейчас.

Игру можно разделить до 60-й минуты и после. То, как «Спартак» выглядел в первом тайме, мне кажется, это сейчас самая быстрая команда чемпионата. Другой вопрос, что под эту интенсивность нужен правильный подход, чтобы притормозить «Спартак», – сказал Генич на ютуб-канале «Коммент.Шоу».