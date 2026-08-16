«Спартак» в гостевом матче обыграл «Балтику» в рамках 4‑го тура РПЛ, итоговый счeт 2:1.

Угальде вылетел один на один и пробил под перекладину после разрезающего паса Даку из глубины.

Мендель с отскоком от газона пробил в верхний ближний угол после заброса Бевеева с аута.

Солари с 8 метров поразил ворота после того, как мяч отскочил от Андерсона в сутолоке.

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