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Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы

19 августа, 08:13
6

Александр Бубнов, футбольный эксперт, поставил единицы почти всем игрокам «Балтики» за матч 4-го тура РПЛ против «Спартака».

  • Калининградцы уступили красно-белым со счeтом 1:2.
  • Единственный мяч в составе «Балтики» забил Андрей Мендель.
  • «Балтика» идет в РПЛ шестой.

Менделю на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Бубнов поставил два балла, остальным футболистам калининградской команды – по единице.

– Мне эта команда… С одной стороны, мне так легко их прогнозировать, потому что я знаю, что будет единица всегда. С другой стороны, мне очень тяжело, потому что их игра стабильная. Они стабильно на единицы играют.

– Так, может, проблема в подсчeтах, а не в них?

– Нет. Я же считаю «Барселону» и «Реал».

– Сколько Мендель получил?

– В первом тайме гол забил – пятeрка, у него и по показателям хорошо. А во втором тайме знаешь, сколько у него было? Единица с минусом! У Талалаева единицу с минусом ещe никто не получал. Я ему ещe полтора балла за гол накинул, чтобы он двойку получил.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика Бубнов Александр
Комментарии (6)
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BVG4
1787119168
Теперь понятно, почему врачи утверждают, что ипанутость вылечить невозможно! Ну как его... вот такого?))))
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Дубина
1787120535
Все верно
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Майк85
1787120731
Когда этого недочеловека уже определят в больничку!?
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BarStep
1787127881
Эт не Бубнов Эт во всем вина ТТД Гы
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СПОРТ 21 века
1787132273
Вот это новость. Оказывается, Александра Викторовича сама Барселона посматривает. Теперь понятно, почему он так старается. Может быть, лично Пеп Гвардиола к нему обращался за помощью и Моуринью советовался, перед тем как в Реал пойти. Нет, серьёзно, кем Александр Викторович себя возомнил? Величайшим футболистом? А где же его золотой мяч? Поколение со стажем, наверное, помнит, как Бесков его отчитывал (и это ещё мягко сказано). Вот это и есть его место в футболе...
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