Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы

Александр Бубнов, футбольный эксперт, поставил единицы почти всем игрокам «Балтики» за матч 4-го тура РПЛ против «Спартака».

Калининградцы уступили красно-белым со счeтом 1:2.

Единственный мяч в составе «Балтики» забил Андрей Мендель.

«Балтика» идет в РПЛ шестой.

Менделю на ютуб-канале «Коммент.Шоу» Бубнов поставил два балла, остальным футболистам калининградской команды – по единице.

– Мне эта команда… С одной стороны, мне так легко их прогнозировать, потому что я знаю, что будет единица всегда. С другой стороны, мне очень тяжело, потому что их игра стабильная. Они стабильно на единицы играют.

– Так, может, проблема в подсчeтах, а не в них?

– Нет. Я же считаю «Барселону» и «Реал».

– Сколько Мендель получил?

– В первом тайме гол забил – пятeрка, у него и по показателям хорошо. А во втором тайме знаешь, сколько у него было? Единица с минусом! У Талалаева единицу с минусом ещe никто не получал. Я ему ещe полтора балла за гол накинул, чтобы он двойку получил.