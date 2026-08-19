Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов прокомментировал игру «Балтики» в матче со «Спартаком» (1:2) в 4-м туре РПЛ.

«Балтика» в своей манере. «Балтика» что может создать? Это борьба, это длинные передачи, это единоборство на каждом участке поля. Но сверхъестественного «Балтика» никому ничего не может предложить. Только ауты, возведенные на максимальный уровень.

А так «Балтика»-то практически ничего не создала. И я думаю, что это абсолютно закономерная победа красно-белых. И вот против «Балтики», я думаю, так и надо играть. Единственное – надо добавить внимание на стандартах. Многие команды и должны так играть.

Вот «Спартак» и показал: ты не уступаешь в единоборствах и в скорости не уступаешь, а мастерство у тебя выше. А что касается командной игры, то у «Спартака» она была на порядок сильнее, чем у «Балтики», – сказал Радимов.