РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3

Махачкалинское «Динамо» на выезде разгромило самарские «Крылья Советов» со счетом 4:1 в 4-м туре Альфа-Банк РПЛ.

Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главным судьей матча был Никита Новиков из Петрозаводска.

Гости открыли счет уже на шестой минуте: защитник Андрес Аларкон забил ударом головой. На 22-й минуте полузащитник Никита Глушков удвоил преимущество бело-голубых. Самарцы ответили на 28-й минуте – Иван Олейников отличился на добивании.

Во втором тайме вышедший на замену вингер Даниил Лесовой на 77-й минуте забил третий мяч махачкалинцев. На 85-й минуте нападающий хозяев Джеффри Чинеду получил прямую красную карточку за фол в атаке, а на третьей добавленной минуте Гамид Агаларов установил окончательный счет.

После этой победы «Динамо» из Махачкалы поднялось на третье место в таблице РПЛ с девятью очками в четырех матчах. Столько же баллов у «Зенита», отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. «Крылья Советов» остались на 14-й строчке с двумя очками.