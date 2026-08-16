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  • РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3

РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3

16 августа, 18:56
11

Махачкалинское «Динамо» на выезде разгромило самарские «Крылья Советов» со счетом 4:1 в 4-м туре Альфа-Банк РПЛ.

Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главным судьей матча был Никита Новиков из Петрозаводска.

Гости открыли счет уже на шестой минуте: защитник Андрес Аларкон забил ударом головой. На 22-й минуте полузащитник Никита Глушков удвоил преимущество бело-голубых. Самарцы ответили на 28-й минуте – Иван Олейников отличился на добивании.

Во втором тайме вышедший на замену вингер Даниил Лесовой на 77-й минуте забил третий мяч махачкалинцев. На 85-й минуте нападающий хозяев Джеффри Чинеду получил прямую красную карточку за фол в атаке, а на третьей добавленной минуте Гамид Агаларов установил окончательный счет.

После этой победы «Динамо» из Махачкалы поднялось на третье место в таблице РПЛ с девятью очками в четырех матчах. Столько же баллов у «Зенита», отставание от лидирующего «Краснодара» составляет три очка. «Крылья Советов» остались на 14-й строчке с двумя очками.

Россия. Премьер-лига. 4 тур
Крылья Советов - Динамо Мх - 1:4 (1:2)
Голы: 0:1 - А. Аларкон, 5; 0:2 - Н. Глушков, 22; 1:2 - И. Олейников, 27; 1:3 - Д. Лесовой, 77; 1:4 - Г. Агаларов, 90+3.
Удаления: Ч. Жоффри, 85 - нет.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Крылья Советов
Комментарии (11)
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Император 1
1786895884
Не ожидал разгрома, Махачкалу с победой.
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knikos
1786895938
Ну Евсеев !!! Даже сказать нечего , только аплодировать !
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Desma
1786896005
Гол Агаларова забыли?
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lek!
1786896230
Перед началом матча друзьям сказал что счет будет 1:4 ))) Вот такие игры хотелось бы видеть без автобуса . Крылья играли хорошо технично , но победил Мх браво . Мои поздравления болельщикам Динамо Мх
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Красногорск_Фан
1786896398
Буду рад Вадиму в Локомотиве! С победой, всегда в него верил. Есть яйцы. И Махачкала при нем улучшила игру. В прошлом году боролись за выживание.
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...уефан
1786896533
...Вадик - зверюга! А Крылья - жаль, конечно...
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evgevg13
1786896976
Красавчики!
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knikos
1786896996
Матч малость напомнил игру Зенита с Динамо . Одна команда бегает вокруг да около штрафной соперника , а другая забивает . Евсеев к грамотной игре Махачкалы в обороне добавил и грамотную игру в атаке . Молодец ! На данный момент - лучший тренер РПЛ .
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FWSPM
1786897754
хачи разбушевались! идут за чемпионством
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