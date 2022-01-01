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Команды
ЦСКА
Иван Олейников
€ 2 млн
Иван Олейников
ЦСКА
24 августа 1998 (28)
#19 | Нападающий
179 см | 72 кг
Россия
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Трансферы
Мнение Аршавина о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
12:57
В «Крыльях Советов» оценили, по-пацански ли поступил Олейников
19 сентября
1
«Я бы так никогда не поступил»: в «Рубине» осудили поступок Олейникова
19 сентября
3
Трансфер РПЛ сравнили с побегом жениха со свадьбы
17 сентября
1
Генич назвал три лучших летних трансфера РПЛ
15 сентября
«Сердце дрогнуло, побежал к бывшей»: Гурцкая – о побеге Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
13 сентября
5
Олейников – о побеге из «Рубина»: «Пусть будет на их совести»
13 сентября
3
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
13 сентября
2
Босс «Рубина» прокомментировал инцидент с Олейниковым
13 сентября
1
Олейников отреагировал на выходку «Рубина», назвавшего его чушпаном
13 сентября
9
Агент Маньяков раскрыл подробности побега Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
11 сентября
2
Генич оценил побег Олейникова из «Рубина» в ЦСКА
11 сентября
6
Бубнов определил, кто более одарен – Олейников или Глушенков
11 сентября
7
Видео
«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
10 сентября
8
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
10 сентября
6
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
10 сентября
1
Олейников объяснил, почему принял решение о переходе в ЦСКА
9 сентября
2
Фото
Новичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
9 сентября
2
Видео
«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
9 сентября
4
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
9 сентября
2
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
9 сентября
8
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
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9 сентября
5
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
8 сентября
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ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
8 сентября
2
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
8 сентября
4
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
8 сентября
3
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
8 сентября
7
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
8 сентября
3
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
8 сентября
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