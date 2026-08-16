Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об отсутствии Андрея Мостового в матче с «Динамо».

«Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:0 в 4-м туре РПЛ.

Мостовой провел игру на скамейке запасных.

Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий может покинуть петербургскую команду.

– Мостовой вновь не сыграл. С чем связано?

– Сегодня не только он не играл, но и Луис Энрике не сыграл. Исходя из того, как складывался матч, не требовалось выпускать его. Мы выигрывали, зачем атакующие игроки? Нам нужно было соблюсти баланс. На наш взгляд, замены требовались в другие зоны. Будут другие матчи.

Предыдущие матчи у Андрея были не очень хорошего качества, надо заслужить выход. В следующем матче может сыграть. Нужно работать, чтобы заслужить выход на 5–10 минут, на тайм. Это работает со всеми игроками. Сейчас тот же Кондаков вышел на 10 минут, будет добирать. Это спорт, есть задачи, которые стоят. Играют те, кто сильнее на сегодняшний день.