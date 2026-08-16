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Соболев озвучил личную цель в этом сезоне

16 августа, 19:14
9

Нападающий «Зенита» Александр Соболев хочет стать лучшим бомбардиром сезона.

Об этом он сообщил после матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0), в котором сделал дубль. На счету форварда четыре гола в четырех играх чемпионата России.

– Еще хочется отметить, что сегодня вы уже 25-й свой гол за «Зенит» забили. Как вы такую отметку оцените?

– Хочется больше. Первые полтора года не очень получалось забивать, сейчас чуть наладилось. Но есть всегда к чему стремиться. Хочется больше, больше и больше. Хочется в каждой игре. Я говорю – в этом сезоне хочу стать [лучшим] бомбардиром. Не знаю, получится или нет. Но, опять же, чтобы это было не во вред команде, а чтобы только эти голы помогали команде побеждать.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (9)
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Мага 13
1786897226
другими словами соболев просит почаще ставить пенальти в ворота соперников)
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evgevg13
1786897481
Шо, опять? Он же это уже озвучивал после первого тура. Или это будет всегда, когда он будет забивать?
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рылы
1786899226
а если придёт тюкавин? ну мало ли. тогда дельфинарий на лавку и в кубок. в рпл будет ерохиным - выходить, когда пожар, и нужно спасать матч тупыми навесами на всех длинных.
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Play
1786904756
Да когда команде по 15 пенальти за сезон ставят, то можно и на лучшего бомбардира замахнуться.
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Alexander.saf
1786911791
Лучший по левым пенальти
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Hector вернулся
1787057146
Ещё одна шлюпа рукоблуд. Ныне красиво как дельфин
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