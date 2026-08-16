Соболев озвучил личную цель в этом сезоне

Нападающий «Зенита» Александр Соболев хочет стать лучшим бомбардиром сезона.

Об этом он сообщил после матча 4-го тура РПЛ с «Динамо» (3:0), в котором сделал дубль. На счету форварда четыре гола в четырех играх чемпионата России.

– Еще хочется отметить, что сегодня вы уже 25-й свой гол за «Зенит» забили. Как вы такую отметку оцените?

– Хочется больше. Первые полтора года не очень получалось забивать, сейчас чуть наладилось. Но есть всегда к чему стремиться. Хочется больше, больше и больше. Хочется в каждой игре. Я говорю – в этом сезоне хочу стать [лучшим] бомбардиром. Не знаю, получится или нет. Но, опять же, чтобы это было не во вред команде, а чтобы только эти голы помогали команде побеждать.