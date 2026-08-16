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  • «Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»

«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»

16 августа, 16:25
3

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о скором трансфере полузащитника Артема Карпукаса в «Зенит».

«Переход в «Зенит» – плохой вариант для Карпукаса. «Зенит» – клуб, который уже не одного футболиста вот так испортил.

Можно назвать два десятка российских футболистов, которые в своих клубах были ведущими, а в «Зените» сидели на лавке. Возьмите Полоза, Новосельцева, Бакаева, Ахметова и многих других.

Тут все зависит от выбора футболиста. Что ты хочешь? Если хочешь титул и большую зарплату, иди в «Зенит». Но имей в виду, что играть там будешь мало или совсем не будешь.

Думаю, это же будет ждать Карпукаса. Тем более если там останется Барриос. Думаю, Барриос будет играть, а Карпукас будет сидеть.

Исключение – Глушенков. Однако на исключение равняться нельзя. Оно только подтверждает общее правило», – сказал Наумов.

  • 24-летний Карпукас в этом сезоне провел за москвичей 4 матча.
  • Срок его контракта с московским клубом рассчитан до середины 2027 года.
  • Артем пропустил последний матч «Локо» против «Оренбурга» (1:1).

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карпукас Артем
Комментарии (3)
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1786890148
СВоевременное напутствие, на пути к кладбищу №1 РПЛ.
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Триумфальный
1786895137
Да да, помним мы Янбаева, когда в аренде у нас играл как никогда отлично, а потом проводницы не захотели продавать его, и человек завязал с футболом. Бакаев где там был ведущим? Новосельцев вообще без комментариев, Полоз и Ахметов средние игроки, для средних задач.
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