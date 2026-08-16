«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о скором трансфере полузащитника Артема Карпукаса в «Зенит».
«Переход в «Зенит» – плохой вариант для Карпукаса. «Зенит» – клуб, который уже не одного футболиста вот так испортил.
Можно назвать два десятка российских футболистов, которые в своих клубах были ведущими, а в «Зените» сидели на лавке. Возьмите Полоза, Новосельцева, Бакаева, Ахметова и многих других.
Тут все зависит от выбора футболиста. Что ты хочешь? Если хочешь титул и большую зарплату, иди в «Зенит». Но имей в виду, что играть там будешь мало или совсем не будешь.
Думаю, это же будет ждать Карпукаса. Тем более если там останется Барриос. Думаю, Барриос будет играть, а Карпукас будет сидеть.
Исключение – Глушенков. Однако на исключение равняться нельзя. Оно только подтверждает общее правило», – сказал Наумов.
- 24-летний Карпукас в этом сезоне провел за москвичей 4 матча.
- Срок его контракта с московским клубом рассчитан до середины 2027 года.
- Артем пропустил последний матч «Локо» против «Оренбурга» (1:1).