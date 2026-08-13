Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»

Полузащитник «Локомотив» Артем Карпукас не полетит с командой на гостевой матч 4-го тура РПЛ с «Оренбургом».

В последнее время хавбек испытывал болевые ощущения в колене и московский клуб решил поберечь его. Тем более, что на стадионе «Газовик» уложено не рекомендованное для полузащитника искусственное покрытие.

Сообщается, что Карпукас скоро будет продан в «Зенит» за 6 миллионов евро. Медосмотр запланирован на конец этой или начало следующей недели.