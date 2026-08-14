Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова

Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов – большой молодец. Он всегда был перспективным игроком. За последнее время он получил опыт игры на самом высоком уровне.

«Краснодар» может им гордиться, спасибо Сергею Галицкому за такую академию», – сказал Жоаозиньо.