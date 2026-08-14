Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова

Бывший игрок «Краснодара» Жоаозиньо прокомментировал выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Сафонов – большой молодец. Он всегда был перспективным игроком. За последнее время он получил опыт игры на самом высоком уровне.
«Краснодар» может им гордиться, спасибо Сергею Галицкому за такую академию», – сказал Жоаозиньо.
- Российский вратарь перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.
- За это время он выиграл девять трофеев, провел 45 матчей во всех турнирах, в 19 из которых отыграл «на ноль».
- Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.
Источник: Metaratings