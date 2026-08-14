Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»

Агент, юрист Антон Смирнов оценил ситуацию в «Локомотиве».

«С этим «Локо» все понятно. Но проблема не только в Галактионове, проблема и в Ротенберге, и в Нагорных. Пока они там, ничего хорошего не будет. За 9 месяцев управления Ротенбергом с ним все стало понятно.

А ведь надежды были большие, что хороший парень Борис все наладит. Видимо, хорошим быть недостаточно, нужно ещe быть и профессионалом», – написал Смирнов.