Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год

Журналист издания Fanatik Джанер Ишбегендирен считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков мог бы перейти в европейский клуб транзитом через «Галатасарай».

«Галатасарай» действительно заинтересован в Батракове. У Алексея в контракте прописана сумма отступных в 20 миллионов евро, но это относится только к пяти ведущим лигам.

Алексей стремится перейти в европейский клуб, поэтому переход, например в «ПСЖ», через «Галатасарай» – вероятный вариант через год. Но «Локомотив» хочет получить более высокую трансферную сумму в ходе переговоров», – сказал Ишбегендирен.