Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год

Журналист издания Fanatik Джанер Ишбегендирен считает, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков мог бы перейти в европейский клуб транзитом через «Галатасарай».
«Галатасарай» действительно заинтересован в Батракове. У Алексея в контракте прописана сумма отступных в 20 миллионов евро, но это относится только к пяти ведущим лигам.
Алексей стремится перейти в европейский клуб, поэтому переход, например в «ПСЖ», через «Галатасарай» – вероятный вариант через год. Но «Локомотив» хочет получить более высокую трансферную сумму в ходе переговоров», – сказал Ишбегендирен.
- Сообщалось, что «Локомотив» готов продать футболиста за 28 миллионов евро.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 4 матчах отметился 1 ассистом.
- Всего в 83 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
- «ПСЖ» интересовался Батраковым, но в июне принял решение не покупать его.
Источник: «Матч ТВ»