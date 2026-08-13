Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова

«Галатасарай» хотел выплатить 25 миллионов евро «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Батракова за 2,5 года.

Турецкий клуб был готов заплатить за игрока пятью равными частями. Однако это не устроило москвичей.

Клубы продолжают переговоры, чтобы найти компромиссное решение.

Сообщалось, что «Локомотив» готов продать футболиста за 28 миллионов евро.