Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова

«Галатасарай» хотел выплатить 25 миллионов евро «Локомотиву» за трансфер полузащитника Алексея Батракова за 2,5 года.
Турецкий клуб был готов заплатить за игрока пятью равными частями. Однако это не устроило москвичей.
Клубы продолжают переговоры, чтобы найти компромиссное решение.
Сообщалось, что «Локомотив» готов продать футболиста за 28 миллионов евро.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 4 матчах отметился 1 ассистом.
- Всего в 83 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
Источник: fotoMac