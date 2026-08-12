Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков попросил в личном разговоре с гендиректором клуба Борисом Ротенбергом провести переговоры по его трансферу в «Галатасарай».
Игроку интересен вариант со стамбульцами, он хочет уйти из московской команды.
«Насколько знаю, вчера Ротенберг был на базе «Локомотива», где Лeша еще раз повторил свою просьбу», – написал журналист Андрей Панков.
«Локомотив» хочет получить за Батракова 28 миллионов евро.
«Вряд ли какие-то решения последуют до начала следующей недели, потому что глава РЖД Олег Белозeров в эти даты вернeтся из отпуска», – сообщил источник.
- 21-летний Батраков в этом сезоне в 4 матчах отметился 1 ассистом.
- Всего в 83 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
- Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.
Источник: телеграм-канал «Панк инсайд»