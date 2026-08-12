Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков попросил в личном разговоре с гендиректором клуба Борисом Ротенбергом провести переговоры по его трансферу в «Галатасарай».

Игроку интересен вариант со стамбульцами, он хочет уйти из московской команды.

«Насколько знаю, вчера Ротенберг был на базе «Локомотива», где Лeша еще раз повторил свою просьбу», – написал журналист Андрей Панков.

«Локомотив» хочет получить за Батракова 28 миллионов евро.

«Вряд ли какие-то решения последуют до начала следующей недели, потому что глава РЖД Олег Белозeров в эти даты вернeтся из отпуска», – сообщил источник.