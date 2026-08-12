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  • Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»

Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»

12 августа, 12:16
3

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков попросил в личном разговоре с гендиректором клуба Борисом Ротенбергом провести переговоры по его трансферу в «Галатасарай».

Игроку интересен вариант со стамбульцами, он хочет уйти из московской команды.

«Насколько знаю, вчера Ротенберг был на базе «Локомотива», где Лeша еще раз повторил свою просьбу», – написал журналист Андрей Панков.

«Локомотив» хочет получить за Батракова 28 миллионов евро.

«Вряд ли какие-то решения последуют до начала следующей недели, потому что глава РЖД Олег Белозeров в эти даты вернeтся из отпуска», – сообщил источник.

  • 21-летний Батраков в этом сезоне в 4 матчах отметился 1 ассистом.
  • Всего в 83 играх в составе «Локомотива» на его счету 33 гола и 23 ассиста.
  • Срок его контракта с москвичами рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: телеграм-канал «Панк инсайд»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Локомотив Галатасарай Ротенберг Борис Батраков Алексей
Комментарии (3)
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Император 1
1786532545
Была информация, что турки могут заплатить столько, так что переход возможен.
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Cheet.ice
1786534100
да нет невозможен, как и любой трансфер, все руководство что решает в отпусках
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zigbert
1786605521
Теперь уже и сам Батраков проявляет желание уехать в Турцию. Для Локомотива это весьма нежелательно. Отсюда и затягивание переговоров со стороны руководства команды.
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