Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что Никита Кривцов смог заменить Эдуарда Сперцяна в составе «быков».

«Можно ли сказать, что команда справилась с уходом Сперцяна, а Кривцов стал новым лидером? Наверное, да.

Никита сейчас – один из лидеров команды. Яркое начало сезона для него. Дай Бог, чтобы он продолжал в том же духе», – сказал Агкацев.