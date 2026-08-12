Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев считает, что Никита Кривцов смог заменить Эдуарда Сперцяна в составе «быков».
«Можно ли сказать, что команда справилась с уходом Сперцяна, а Кривцов стал новым лидером? Наверное, да.
Никита сейчас – один из лидеров команды. Яркое начало сезона для него. Дай Бог, чтобы он продолжал в том же духе», – сказал Агкацев.
- «Аль-Ахли» заплатил за Сперцяна 21,9 миллиона евро (25 млн долларов).
- Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
- 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».
Источник: Metaratings