Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о случае с «инсайдом» комментатора Константина Генича.

«Константин Генич один раз у себя в канале написал, что смотрел матч «Баварии». И написал: «Бавария», купите Агкацева».

После этого месяц все СМИ только об этом говорили. Я ему сказал: «Больше не пиши так, пожалуйста, а то потом меня атакуют из-за тебя все».

Все вопросы об этом были! Хотя он просто своe мнение сказал. А это перешло почему-то в инсайд», – заявил Агкацев.