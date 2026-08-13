«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу

Полузащитник Ярослав Арбузов перешел из «Балтики» в «Шинник» на правах аренды.

Соглашение рассчитано на 1 год.

«Ярослав, добро пожаловать в «черно-синюю» семью!» – говорится в сообщении клуба Первой лиги.

22-летний Арбузов провел прошлый сезон на правах аренды в «Роторе», где в 18 матчах забил 3 гола.

Ранее он также выступал за «Чайку», «Балтику-БФУ» и ЦСКА.

За первую команду калининградцев хавбек играл только в товарищеских матчах.

В составе ЦСКА на счету Арбузова 4 встречи и 1 гол в 2023 году.

Также 29-летний защитник Андрюс Рукас перешел из «Шинника» в кыргызстанский «Барс». Ранее футболист выступал за молодежку «Динамо», португальскую «Лейрию» и ряд других российских команд.