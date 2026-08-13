Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева

Центральный защитник «Зенита» Кевин Андраде отреагировал на слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

Андраде до мая выступал за калининградский клуб.

В 29-м туре прошлого сезона РПЛ его удалили в матче «Балтики» и «Локомотива» (0:1).

После игры Талалаев упрекнул колумбийца: «Это называют «чемоданным настроением». Он уже не с нами».

– Как отреагировали на эти слова? Говорили с ним об этом?

– Прежде всего, я провел отличное время в «Балтике», как уже сказал, всегда выкладывался по полной.

Концовка прошлого сезона была неудачной не только для меня, но и всей команды.

А с Талалаевым все отлично, мы тепло попрощались, когда я уходил. Никаких проблем.