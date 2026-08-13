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Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева

13 августа, 22:10
2

Центральный защитник «Зенита» Кевин Андраде отреагировал на слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

  • Андраде до мая выступал за калининградский клуб.
  • В 29-м туре прошлого сезона РПЛ его удалили в матче «Балтики» и «Локомотива» (0:1).
  • После игры Талалаев упрекнул колумбийца: «Это называют «чемоданным настроением». Он уже не с нами».

– Как отреагировали на эти слова? Говорили с ним об этом?

– Прежде всего, я провел отличное время в «Балтике», как уже сказал, всегда выкладывался по полной.

Концовка прошлого сезона была неудачной не только для меня, но и всей команды.

А с Талалаевым все отлично, мы тепло попрощались, когда я уходил. Никаких проблем.

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Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит Андраде Кевин Талалаев Андрей
Комментарии (2)
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Интерес
1786649422
Скандал, заявленный многозначительным заголовком, не случился.И народ валом не повалил на это сообщение.Холостой выстрел.
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СПОРТ 21 века
1786712146
Андраде прав. Колумбиец действительно в Балтике отдавался и, как видится со стороны, по-прежнему с уважением отзывается о своём бывшем клубе. Вообще про Балтику можно говорить что угодно и как угодно. Можно её ненавидеть, можно ей симпатизировать, но в любом случае факт от этого никуда не денется: клуб у Калининграда качественный, с мощной фанатской базой, неординарным прошлым, и таких в России, наверное, больше нет. Да и название у него такое, которое только можно встретить в Калининграде. Даже в официальной клубной песне этот момент затронут: мол, клубов много, а Балтика всего одна. И ведь действительно с этим глупо будет спорить. Поэтому будем честны, калининградская Балтика однозначно дала нашему чемпионату какую-то новую кровь...
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