Зенитовец Андраде ответил на претензию Талалаева

Центральный защитник «Зенита» Кевин Андраде отреагировал на слова главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
- Андраде до мая выступал за калининградский клуб.
- В 29-м туре прошлого сезона РПЛ его удалили в матче «Балтики» и «Локомотива» (0:1).
- После игры Талалаев упрекнул колумбийца: «Это называют «чемоданным настроением». Он уже не с нами».
– Как отреагировали на эти слова? Говорили с ним об этом?
– Прежде всего, я провел отличное время в «Балтике», как уже сказал, всегда выкладывался по полной.
Концовка прошлого сезона была неудачной не только для меня, но и всей команды.
А с Талалаевым все отлично, мы тепло попрощались, когда я уходил. Никаких проблем.
Источник: «Российская газета»