  • «Он уже не с нами»: Талалаев отреагировал на удаление игрока «Балтики» с «Локомотивом»

«Он уже не с нами»: Талалаев отреагировал на удаление игрока «Балтики» с «Локомотивом»

10 мая, 22:42
4

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал удаление Кевина Андраде с «Локомотивом».

  • Андраде получил красную карточку на 12-й минуте встречи.
  • Он попал шипами по ноге Зелимхану Бакаеву.
  • Главный арбитр Антон Фролов изначально показал защитнику желтую карточку, но после помощи ВАР изменил ее на красную.

«Что касается удаления Андраде… Это как раз то, что называют «чемоданным настроением». Он уже не с нами.

На мой взгляд, не так должна заканчиваться карьера при переходе в другой клуб», – сказал Талалаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Локомотив Андраде Кевин Талалаев Андрей
Комментарии (4)
Garrincha58
1778442248
он что уже в Питере?
Интерес
1778442411
Опачки!Кто стибрил? Надеюсь, очень-очень дорого???
FCSpartakM
1778447010
Талалайчик в итоге в об(ере, как и предполагалось.
