«Он уже не с нами»: Талалаев отреагировал на удаление игрока «Балтики» с «Локомотивом»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал удаление Кевина Андраде с «Локомотивом».

Андраде получил красную карточку на 12-й минуте встречи.

Он попал шипами по ноге Зелимхану Бакаеву.

Главный арбитр Антон Фролов изначально показал защитнику желтую карточку, но после помощи ВАР изменил ее на красную.

«Что касается удаления Андраде… Это как раз то, что называют «чемоданным настроением». Он уже не с нами.

На мой взгляд, не так должна заканчиваться карьера при переходе в другой клуб», – сказал Талалаев.