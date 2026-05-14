Сафонов стал лучшим игроком золотого матча «ПСЖ»

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции, победив в очной встрече «Ланс» (2:0).
Лучшим игроком золотого для парижан матча стал российский вратарь Матвей Сафонов.
В ходе игры он совершил восемь сейвов.
- Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года за 20 миллионов евро.
- В январе голкипер сборной России стал основным в парижской команде, вытеснив из состава Люка Шевалье.
- В этом сезоне он провел 25 матчей во всех турнирах, в 12 из которых не пропустил.
- Для Матвея это второе подряд чемпионство и седьмой трофей в футболке «ПСЖ».
