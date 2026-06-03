Сафонов пройдет по красной дорожке престижной премии

Вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова и его супругу Марину пригласили на премию «МУЗ-ТВ». Она пройдет в Москве.

«6 июня мы с Матвеем будем на премии «МУЗ-ТВ». Если вы будете ее смотреть, а я не знаю, кто сейчас вообще смотрит телевизор, то вы можете нас там увидеть. Петь мы, к вашему счастью, не будем, но кое-кому точно вручим премию.

Это будет наша первая красная дорожка. Если вы нас посмотрите и поддержите, то мы будем очень рады. Но луки наши оценивать не нужно. Возможно, с этим справится Александр Рогов, который скажет: «Ну, видно, сами одевались», – сказала Марина.