Сафонов пройдет по красной дорожке престижной премии

Вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова и его супругу Марину пригласили на премию «МУЗ-ТВ». Она пройдет в Москве.
«6 июня мы с Матвеем будем на премии «МУЗ-ТВ». Если вы будете ее смотреть, а я не знаю, кто сейчас вообще смотрит телевизор, то вы можете нас там увидеть. Петь мы, к вашему счастью, не будем, но кое-кому точно вручим премию.
Это будет наша первая красная дорожка. Если вы нас посмотрите и поддержите, то мы будем очень рады. Но луки наши оценивать не нужно. Возможно, с этим справится Александр Рогов, который скажет: «Ну, видно, сами одевались», – сказала Марина.
- 27-летний Сафонов провел в минувшем сезоне 27 матчей за «ПСЖ», пропустил 28 голов, сыграл на ноль в 12 встречах.
- Он завоевал 8 трофеев за два сезона в составе парижан.
- Контракт до 2029 года.
Источник: телеграм-канал Марины Сафоновой