Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о встрече с Матвеем Сафоновым в преддверии финального матча ЛЧ-2025/26.

«ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.

Парижане выиграли Лигу чемпионов во 2-м сезоне подряд.

Сафонов провел финал полностью, не совершив ни одного сейва.

– Со стороны кажется, что ты наслаждаешься жизнью.

– Мне все нравится: много возможностей, много знакомств, много путешествий. Поэтому я не жалуюсь.

– Недавно ты виделся с Матвеем Сафоновым и был на финале Лиги чемпионов...

– Мы ужинали за два дня до игры. Как раз настраивали его и готовили. Там были ребята-теннисисты: Карен Хачанов, Андрей Рублев.

– Получается, настроили.

– Получается, так.