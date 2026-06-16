Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной России Федор Смолов рассказал о встрече с Матвеем Сафоновым в преддверии финального матча ЛЧ-2025/26.
- «ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3 после ничьей 1:1 в основное время.
- Парижане выиграли Лигу чемпионов во 2-м сезоне подряд.
- Сафонов провел финал полностью, не совершив ни одного сейва.
– Со стороны кажется, что ты наслаждаешься жизнью.
– Мне все нравится: много возможностей, много знакомств, много путешествий. Поэтому я не жалуюсь.
– Недавно ты виделся с Матвеем Сафоновым и был на финале Лиги чемпионов...
– Мы ужинали за два дня до игры. Как раз настраивали его и готовили. Там были ребята-теннисисты: Карен Хачанов, Андрей Рублев.
– Получается, настроили.
– Получается, так.
Источник: «Спорт-Экспресс»