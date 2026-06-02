Семин заявил, что Хвича круче Винисиуса

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сравнил вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с вингером «Реала» Винисиусом.
– Нынешний Хвича и семилетней давности, только-только попавший в «Локомотив», – разные футболисты?
– Даже визуально. Тот при росте 176 весил килограммов 67-68. Сейчас у него 182, а вес – 75. Атлет! В 18 Хвича был еще ребенком. Но с мячом работал изумительно. Главные козыри – скорость и обводка. Когда есть эти качества, футболиста нужно брать. Не раздумывая!
– В «Рубине» он довольно быстро зачах.
– Там были свои требования. Его просили больше отрабатывать в обороне. Отсюда и трения. Но посмотрите, как теперь пашет. Везде успевает – и в атаке, и в защите, физически готов великолепно. На левом фланге Хвича сегодня номер один.
– В Европе?
– В мире!
– Круче Винисиуса?
– Конечно! От бразильца не дождешься, чтобы обороне помог. А для Хвичи это закон. Он прибавил в мастерстве у Спаллетти в «Наполи», а у Луиса Энрике в «ПСЖ» стал еще сильнее.
– Особенно в работе без мяча?
– Да во всем. Я помню, как он в «Локомотиве» каждый день тренировал свой фирменный удар. Получал пас в районе угла штрафной, резко смещался в центр и подрезал в дальний. А сейчас по эффективности это уже почти как пенальти!
Развитию его таланта способствует и хорошее окружение. Отец – бывший футболист, агент грамотный, да и сам Хвича правильно мыслит. Когда все совпадает, тогда и результат есть.
- 25-летний Кварацхвелия был признан лучшим игроком Лиги чемпионов в минувшем сезоне.
- Всего в сезоне-2025/26 он провел за «ПСЖ» 48 матчей, забил 19 голов, сделал 11 ассистов.
- 25-летний Винисиус в прошлом сезоне сыграл за «Реал» 53 матча, забил 22 гола, сделал 14 ассистов.