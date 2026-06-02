Семин заявил, что Хвича круче Винисиуса

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сравнил вингера «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию с вингером «Реала» Винисиусом.

– Нынешний Хвича и семилетней давности, только-только попавший в «Локомотив», – разные футболисты?

– Даже визуально. Тот при росте 176 весил килограммов 67-68. Сейчас у него 182, а вес – 75. Атлет! В 18 Хвича был еще ребенком. Но с мячом работал изумительно. Главные козыри – скорость и обводка. Когда есть эти качества, футболиста нужно брать. Не раздумывая!

– В «Рубине» он довольно быстро зачах.

– Там были свои требования. Его просили больше отрабатывать в обороне. Отсюда и трения. Но посмотрите, как теперь пашет. Везде успевает – и в атаке, и в защите, физически готов великолепно. На левом фланге Хвича сегодня номер один.

– В Европе?

– В мире!

– Круче Винисиуса?

– Конечно! От бразильца не дождешься, чтобы обороне помог. А для Хвичи это закон. Он прибавил в мастерстве у Спаллетти в «Наполи», а у Луиса Энрике в «ПСЖ» стал еще сильнее.

– Особенно в работе без мяча?

– Да во всем. Я помню, как он в «Локомотиве» каждый день тренировал свой фирменный удар. Получал пас в районе угла штрафной, резко смещался в центр и подрезал в дальний. А сейчас по эффективности это уже почти как пенальти!

Развитию его таланта способствует и хорошее окружение. Отец – бывший футболист, агент грамотный, да и сам Хвича правильно мыслит. Когда все совпадает, тогда и результат есть.